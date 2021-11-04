Анжелика Кербер передумала завершать карьеру

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер не станет завершать профессиональную карьеру в конце текущего сезона, чего не исключала ранее. О планах немки рассказал в своём «твиттере» журналист Янник Шнайдер.



«Анжелика сказала, что отбросила мысли о завершении карьеры и готовится к новому сезону. Ей нравится снова быть в топ-10 и играть с пониманием готовности побеждать даже самых высокорейтинговых соперниц. В 2022 году ей придётся защищать меньше очков, что лишь положительно сказывается на ней. Кербер готова отдохнуть и начать подготовку к Открытому чемпионату Австралии», — написал Шнайдер.



На сегодняшний день Анжелика является девятой ракеткой мира. В текущем сезоне она провела 46 матчей, в которых одержала 30 побед.

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