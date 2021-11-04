Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анжелика Кербер передумала завершать карьеру

Анжелика Кербер передумала завершать карьеру
Комментарии

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер не станет завершать профессиональную карьеру в конце текущего сезона, чего не исключала ранее. О планах немки рассказал в своём «твиттере» журналист Янник Шнайдер.

«Анжелика сказала, что отбросила мысли о завершении карьеры и готовится к новому сезону. Ей нравится снова быть в топ-10 и играть с пониманием готовности побеждать даже самых высокорейтинговых соперниц. В 2022 году ей придётся защищать меньше очков, что лишь положительно сказывается на ней. Кербер готова отдохнуть и начать подготовку к Открытому чемпионату Австралии», — написал Шнайдер.

На сегодняшний день Анжелика является девятой ракеткой мира. В текущем сезоне она провела 46 матчей, в которых одержала 30 побед.

Новость по теме
Анжелика Кербер допустила скорое завершение карьеры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021