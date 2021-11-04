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Коллинз — перед матчем с Россией на Кубке Билли Джин Кинг: хотим выиграть весь турнир

Коллинз — перед матчем с Россией на Кубке Билли Джин Кинг: хотим выиграть весь турнир
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Американская теннисистка Дэниэль Коллинз поделилась амбициозными планами на выступление на Кубке Билли Джин Кинг. В полуфинале сборной США предстоит противостояние с командой России.

«Мы заряжены на очень хороший результат на Кубке Билли Джин Кинг. Хотим выиграть весь турнир и, выйдя в полуфинал, стали к цели чуть ближе. Каждая из нас прекрасно справляется с давлением, имеет немало тяжёлых матчей за плечами и готова побеждать. Мы умеем переживать непростые моменты, пребывая под давлением», — цитирует Коллинз официальный сайт турнира.

Стоит отметить, что, помимо Коллинз, в составе сборной США выступают Слоан Стивенс, Шелби Роджерс, Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевей. За Россию могут сыграть Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

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