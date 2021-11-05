Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились все полуфиналисты Кубка Билли Джин Кинг

Определились все полуфиналисты Кубка Билли Джин Кинг
Комментарии

На Кубке Билли Джин Кинг определились все полуфиналисты. В заключительном матче группового этапа сборная Швейцарии в Праге обыграла команду Чехии со счётом 2-1.

Маркета Вондроушова сначала вывела чешек вперёд, обыграв Викторию Голубич — 6:4, 6:2. Во втором матче олимпийская чемпионка Белинда Бенчич одолела Барбору Крейчикову — 7:6 (7:2), 6:4. В решающей парной встрече Бенчич и Хиль Белен Тайхман победили Люцию Градецку и Катержину Синякову со счётом 6:3, 6:3. Швейцария, одержав две победы, заняла первое место в группе D. Чехия стала второй (1 победа), Германия — третьей (0).

В полуфинал Кубка Билли Джин Кинг вышли сборные России, США, Австралии и Швейцария. 5 ноября Россия сыграет с США, а Австралия — со Швейцарией. Турнир завершится 6 ноября.

Новость по теме
Павлюченкова опубликовала эмоциональный пост о выходе в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021