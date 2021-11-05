Определились все полуфиналисты Кубка Билли Джин Кинг

На Кубке Билли Джин Кинг определились все полуфиналисты. В заключительном матче группового этапа сборная Швейцарии в Праге обыграла команду Чехии со счётом 2-1.
Маркета Вондроушова сначала вывела чешек вперёд, обыграв Викторию Голубич — 6:4, 6:2. Во втором матче олимпийская чемпионка Белинда Бенчич одолела Барбору Крейчикову — 7:6 (7:2), 6:4. В решающей парной встрече Бенчич и Хиль Белен Тайхман победили Люцию Градецку и Катержину Синякову со счётом 6:3, 6:3. Швейцария, одержав две победы, заняла первое место в группе D. Чехия стала второй (1 победа), Германия — третьей (0).
В полуфинал Кубка Билли Джин Кинг вышли сборные России, США, Австралии и Швейцария. 5 ноября Россия сыграет с США, а Австралия — со Швейцарией. Турнир завершится 6 ноября.
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