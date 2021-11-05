Анастасия Павлюченкова рассказала о первой встрече с Дарьей Касаткиной

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как впервые встретилась с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

«Мы впервые встретились на Кубке Кремля в 2015 году. Тогда я вообще впервые услышала её фамилию. Я знала, что это юная россиянка, восходящая звезда. Я родилась в Самаре, а она — в месте, которое расположено в часе езды от моего родного города (Тольятти. — Прим. „Чемпионата“). Я подумала: никогда не слышала об этой девочке, посмотрим.

Я обыграла её в упорной борьбе. Помню, как мы жали руки у сетки. Дарья была такой открытой девушкой. Обычно девушки после поражений очень угрюмые и едва жмут руки соперницам, но Касаткина вела себя дружелюбно. Я подумала: это поразительно! В столь юном возрасте она проигрывает в упорном матче, но всё равно ведёт себя очень уважительно. Я до сих пор это помню.

Мне нравится её энергетика. Мы с ней похожи. Мы обе любим веселиться, много смеёмся. А для меня самое важное — смеяться без остановки», — цитирует Павлюченкову официальный сайт Кубка Билли Джин Кинг.

Павлюченкова и Касаткина в составе сборной России вышли в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг и сегодня, 5 ноября, сыграют с США.