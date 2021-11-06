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Даниил Медведев стал вторым россиянином, которому удалось заработать на корте $ 20 млн

Даниил Медведев стал вторым россиянином, которому удалось заработать на корте $ 20 млн
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев стал вторым в истории российским теннисистом, которому удалось заработать на корте более $ 20 млн.

Ранее Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), что принесло ему € 106 000 призовых ($ 122 960 по нынешнему курсу). В четвертьфинале Даниил обыграл 21-летнего француза Юго Гастона со счётом 7:6 (9:7), 6:4.

До этого турнира Медведевым за карьеру было заработано $ 19 885 705 призовых. Чемпион US Open – 2021 преодолел барьер в $ 20 млн. На данный момент по призовым среди россиян Даниил уступает лишь Евгению Кафельникову. Экс первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Кафельников за карьеру заработал $ 23 883 797.

Даниил Медведев в полуфинале Парижа! И теперь он заработал за карьеру $ 20 млн призовых Даниил Медведев в полуфинале Парижа! И теперь он заработал за карьеру $ 20 млн призовых
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