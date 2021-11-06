Тарпищев: Джокович захочет отомстить Медведеву за США, но Даня фаворит

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу предстоящего финала турнира в Париже, где серб Новак Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

«Организация нервной системы у Медведева хорошая, сегодня не было спадов. Все сыграл здорово, все попадал, все чисто. С Джоковичем будет очень интересно. Новак захочет отомстить за США. Но сегодня с Хуркачем Джокович выглядел очень уставшим. Счастливая случайность, что он выиграл, потому поляк был свежее. Если завтра завяжется длинная борьба, то Даня выиграет. Медведев подходит фаворитом», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Последний раз матч между Джоковичем и Медведевым состоялся в финале US Open – 2021. Тогда россиянин одержал убедительную победу, не дав сербу выиграть в 4 турнирах «Большого шлема» за один сезон.