Медведев неудержим! Он просто вынес олимпийского чемпиона и сразится с Джоковичем за титул

Россиянин Даниил Медведев буквально вынес в полуфинале парижского «Мастерса» олимпийского чемпиона Токио Александра Зверева. В матче за титул наш парень встретится с Новаком Джоковичем.

Участниками полуфиналов последнего в сезоне турнира серии «Мастерс» в Париже стали только те теннисисты, которые отобрались на Итоговый чемпионат ATP в Турине, а также чемпионы различных «Мастерсов» этого сезона, за исключением Новака Джоковича. Поляк Хуберт Хуркач выиграл Майами, немец Александр Зверев – Мадрид и Цинциннати, а россиянин Даниил Медведев – Торонто. О лучшем составе полуфинальной четвёрки организаторы могли только мечтать.

Игровой день должен был разрешить важнейшую интригу сезона – сможет ли Новак Джокович по итогам полуфинала гарантировать себе первую строчку рейтинга в конце года рекордный седьмой раз. Дело в том, что перед этим стало известно, что Медведев не стал просить уайлд-кард на турнире в Стокгольме, а значит, россиянин лишится теоретической возможности догнать Джоковича, если тот выйдет в финал в Париже. Новак успешно решил эту задачу – он обыграл Хуркача в нервном матче и установил ещё один рекорд. Теперь он единственный теннисист в мире, который 7 раз заканчивал год на первой строчке рейтинга. У Сампраса этот показатель равен 6. В докоронавирусные времена рейтинг 52 недель и Чемпионская гонка ATP к концу года совпадали. Сейчас же в 52 неделях осталось много несгоревших очков за турниры в 2019 и 2020 годах. По этому рейтингу Новак уже давно гарантировал себе 1-е место по итогам сезона. И вот сейчас он забронировал 1-ю строчку и в Чемпионской гонке.

У Медведева накануне был тяжелейший с психологической точки зрения четвертьфинал с 21-летним французом Юго Гастоном. Молодого теннисиста активно поддерживала парижская публика, порой переходя рамки приличия, когда своими аплодисментами мешала россиянину выполнять подачу. Даниил был явно недоволен этим. Ему в итоге пришлось сражаться не только с соперником, но и со зрителями. Но Медведев выстоял, победил в двух сетах – 7:6, 6:4 и продемонстрировал поклонникам французского теннисиста некий жест, который острые языки назвали «ушами слонёнка».

Соперником Медведева по полуфиналу стал Александр Зверев из Германии. Теннисисты знают друг друга с детских лет, много играли и на юниорском уровне, и как профессионалы. Зверев «выстрелил» чуть раньше Медведева, и первые матчи между ними проходили под диктовку Александра. Однако потом Даниил стал выигрывать один матч за другим, и перед полуфиналом Парижа счёт личных встреч был 5-4 в пользу Зверева.

Матч Медведева против Зверева оказался совершенно непохожим на тот, который теннисисты провели год назад в финале этого же соревнования, когда Даниил совершил камбэк и выиграл в трёх упорных сетах. На этот раз россиянин просто вынес с корта олимпийского чемпиона! Медведев буквально развалил цепкую и мощную игру Александра на задней линии. Даже коронная подача в этот раз не выручала немца. От досады Зверев сначала разбил ракетку, потом ударил несколько раз по фону, получил замечание от арбитра и свист в свой адрес от зрителей. В итоге всего за 1 час 20 минут россиянин разгромил опасного соперника, отдав ему всего 4 гейма за два сета – 6:2, 6:2.

Вот так Даниил Медведев вышел в свой 6-й финал на турнирах серии «Мастерс» и теперь будет защищать прошлогодний титул в битве с лучшим теннисистом мира. Для российских игроков это, кстати, будет уже 30-й финал на «Мастерсах». Рекордное количество титулов среди них у Марата Сафина – 5. У Данила Медведева – пока 4.

Все финалы российских теннисистов на турнирах серии «Мастерс» (30):

1. Марат Сафин – 8 (5 побед / 3 поражения).

2. Даниил Медведев – 6 (пока 4/1).

3. Николай Давыденко – 3 (3/0).

4. Андрей Чесноков – 5 (2/3).

5. Карен Хачанов – 1 (1/0).

6. Евгений Кафельников – 5 (0/5).

7. Андрей Рублёв – 2 (0/2). 1. Марат Сафин – 8 (5 побед / 3 поражения).3. Николай Давыденко – 3 (3/0).4. Андрей Чесноков – 5 (2/3).5. Карен Хачанов – 1 (1/0).6. Евгений Кафельников – 5 (0/5).7. Андрей Рублёв – 2 (0/2).

Финал Джокович – Медведев состоится в воскресенье, 7 ноября, в 17:00 по московскому времени.