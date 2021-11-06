Елена Веснина отреагировала на победу сборной России на Кубке Билли Джин Кинг

Олимпийская чемпионка Елена Веснина отреагировала на победу женской сборной России на Кубке Билли Джин Кинг.

«Фантастическая команда! Фантастическая победа! Браво, капитан.

Люда, такого дебюта в сборной я ни у кого не видела. Браво!», — написала в «сториз» своего «инстаграма» Елена Веснина.

В финальном противостоянии сборная России обыграла команду Швейцарии. В первом матче Дарья Касаткина обыграла Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:4, а затем Людмила Самсонова оказалась сильнее Белинды Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4.

В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.