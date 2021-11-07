Капитан сборной России отреагировал на обвинения в жульничестве на Кубке Билли Джин Кинг

Капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев прокомментировал обвинения в жульничестве из-за замены Анастасии Павлюченковой на Людмилу Самсонову за 15 минут до начала матча с Белиндой Бенчич (Швейцария) в финале Кубка Билли Джин Кинг. В швейцарской сборной негативно отнеслись к таким действиям.

«Я действовал по ситуации на корте. Это спорт, такое может случиться, каждый может травмироваться. Зачем нам мухлевать, если, по сути, мы теряем игрока №1 в команде, с лучшим результатом в рейтинге, и он не может соревноваться?» — сказал Андреев на пресс-конференции.

Напомним, в финале турнира швейцарские теннисистки уступили сборной России. Бенчич проиграла Самсоновой со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Россиянки впервые за 13 лет выиграли женский командный турнир.