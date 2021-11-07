Капитан сборной России отреагировал на обвинения в жульничестве на Кубке Билли Джин Кинг

Капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев прокомментировал обвинения в жульничестве из-за замены Анастасии Павлюченковой на Людмилу Самсонову за 15 минут до начала матча с Белиндой Бенчич (Швейцария) в финале Кубка Билли Джин Кинг. В швейцарской сборной негативно отнеслись к таким действиям.
«Я действовал по ситуации на корте. Это спорт, такое может случиться, каждый может травмироваться. Зачем нам мухлевать, если, по сути, мы теряем игрока №1 в команде, с лучшим результатом в рейтинге, и он не может соревноваться?» — сказал Андреев на пресс-конференции.
Напомним, в финале турнира швейцарские теннисистки уступили сборной России. Бенчич проиграла Самсоновой со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Россиянки впервые за 13 лет выиграли женский командный турнир.
- 7 ноября 2021
-
10:51
-
10:44
-
10:24
-
10:15
-
09:50
-
03:22
-
02:11
-
01:17
-
00:54
-
00:34
-
00:12
-
00:00
- 6 ноября 2021
-
23:54
-
23:29
-
23:21
-
23:08
-
22:54
-
22:47
-
22:38
-
22:32
-
22:22
-
21:52
-
21:17
-
20:51
-
20:30
-
20:15
-
19:43
-
19:29
-
18:30
-
18:29
-
17:54
-
17:18
-
16:55
-
16:42
-
16:32