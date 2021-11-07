«Русские нашли лазейку». Бурная реакция на победу и замену в нашей теннисной сборной

В Праге завершился первый розыгрыш обновлённых женских командного турнира, который теперь называется не Кубок Федерации, а Кубок Билли Джин Кинг. Команда российских теннисисток под руководством капитана Игоря Андреева выиграла это соревнование, одолев в финале сборную Швейцарии во главе с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич – 2-0. Сразу после окончания второго одиночного матча Бенчич и Людмилы Самсоновой пошла бурная реакция на триумф наших красавиц.

Олимпийская чемпионка Рио в парном разряде и двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) Елена Веснина написала в «сториз» своего «инстаграма»: «Фантастическая команда! Фантастическая победа! Браво, капитан. Люда, такого дебюта в сборной я ни у кого не видела. Браво!». Легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг, в честь которой и назван теперь Кубок, поздравила россиянок в своё «твиттере»: «Поздравляю команду Федерации тенниса России с победой в Кубке Билли Джин Кинг 2021 года! Сборная России завоевала свой пятый Кубок Билли Джин Кинг. Какая выдающаяся неделя для этой команды!»

Публикация доступна в «твиттере» Billie Jean King Cup. Права на видео принадлежат Billie Jean King Cup.

Напомним, что на этом турнире, который имеет статус командного первенства мира, наши теннисистки выступали под названием команда Федерации тенниса России, поскольку это соревнование подпадает под решение CAS. Этот момент после победы отметила в своём «инстаграме» Вероника Кудерметова: «Чемпионы! Нет слов, одни эмоции! Всем спасибо! Мы бились, как могли. Сломанный планшет. Сломанный телевизор. Без флага, без гимна. Но мы лучшие!»

«Твиттер» авторитетного теннисного издания Tennis.com, анонсируя репортаж о победе нашей сборной, отметил: «Сенсационное возвращение русских! Они вернулись в круг победителей на Кубке Билли Джин Кинг в Праге, завоевав свой пятый титул на международном командном соревновании». На самом деле эту победу сенсационной можно назвать лишь с некоторой натяжкой. Да, в нашей команде не было ни одной теннисистки, входящей в десятку, ни одной чемпионки турниров «Большого шлема». Зато только в российской сборной все пять игроков стоят в топ-40 рейтинга WTA.

Все победы сборной России в финалах Кубка Федерации (Кубка Билли Джин Кинг):

1. 2004. Москва. Россия – Франция – 3:2.

2. 2005. Париж. Россия – Франция – 3:2.

3. 2007. Москва. Россия – Италия – 4:0.

4. 2008. Мадрид. Россия – Испания – 4:0.

5. 2021. Прага. Россия – Швейцария – 2:0.

А вот известный португальский теннисный журналист Жозе Моргадо вообще отметил в своём твиттере, что Россия проводит потрясающий год в теннисе: «Отличный сезон для России в национальных соревнованиях: титул ATP Cup, три олимпийские медали, Кубок Билли Джин Кинг и ещё они фавориты на предстоящем Кубке Дэвиса».

Для каждой бочки мёда найдётся и своя ложка дёгтя. Команда соперниц по финалу осталась недовольна тем, что наша сборная произвела замену в последний момент и выставила на поединок с Бенчич вместо первого номера россиянок – Анастасии Павлюченковой – формально пятую ракетку команды Людмилу Самсонову. Лидер швейцарской сборной Белинда Бенчич отметила: «Я думаю, что это было некрасиво, если честно, и считаю, что в конце концов добро победит и мы вернёмся и выиграем этот титул». Поддержал свою теннисистку и капитан швейцарок Хайнц Гюнтхардт. То есть если бы россиянки сразу заявили на матч Касаткину и Самсонову, то с Бенчич бы играла Касаткина как первый номер, а Самсонова сражалась бы с Тайхман. Кстати, у Касаткиной с Бенчич тоже положительный баланс личных встреч – 3-2.

Прокомментировала факт замены в российской команде и бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэм Шрайвер: «Россия нашла лазейку в правилах. Это печальный момент для Кубка Билли Джин Кинг. Почему теннисный истеблишмент позволяет обманывать игроков». Кроме этого американка ещё добавила: «Россия жульничала, поменяв состав. Если бы я была в сборной Швейцарии, то подала бы протест. Это выглядит как вполне осознанная и спланированная манипуляция, которую из-за рейтинга и правил нельзя было разрешать делать».

Надо сказать, что на эти обвинения в жульничестве сразу же отреагировали пользователи интернета, которые напомнили и Шрайвер, и Бенчич, и Гюнтхардту о том, что правила допускают подобные замены в последний момент. Кроме того, Бенчич посоветовали научить играть против Самсоновой, которой она уступила уже три раза в этом году. «Бенчич должна понять, что нужно играть не против того, с кем ты хочешь, а с тем, кто стоит на другой стороне площадки». «Неужели Белинда хотела сражаться с травмированным игроком?» — посыпались комментарии болельщиков.

Капитан российской команды Игорь Андреев на послематчевой пресс-конференции чётко ответил на все обвинения в жульничестве: «На корте может произойти, что угодно. Ты можешь получить травму в любой момент. Я в своё время был номинирован на матч, разминался и получил небольшую травму. До матча было 10 минут, и меня заменили на другого игрока. Мы заменили лучшего игрока нашей команды. Такое правило существует, мы можем менять игрока. И вообще вопрос по правилам больше к судьям. Настя почувствовала себя не важно, обострилась хроническая травма, её пришлось заменить. Мы потеряли игрока под первым номером. В первый день Канада сделала абсолютно то же самое в матче с нами. Я не знаю причины их замены, но такие прецеденты бывают. Это спорт, всё может произойти – несчастье, травма и игрок не может выступать. Не понимаю, о каком жульничестве речь идёт! Игрок боролся за своё место в финале и вот так всё обернулось».