Тим: победа на US Open — это нечто удивительное, но меня волнует защита экологии океанов

14-я ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим поделился своим отношением к экологической ситуации в мире.
«Победа на Открытом чемпионате США — это, конечно, что-то удивительное. Но то, что волнует меня лично — это защита экологии мирового океана.
Если бы я мог немного изменить ситуацию с чистотой океанов, это был бы успех всей моей жизни, потому что он намного важнее любого личного триумфа.
Может быть, из-за того, что я из Австрии, где у нас нет моря, где у нас нет береговой линии, для меня каждая поездка к океану или морю особенна. В последние два года, когда я углубился в эту тему, я начал понимать, что все мы зависим от хорошей экологии океана, и неважно, насколько мы далеко от него живём.
Я был вместе с WWF в охраняемых районах Балеарских островов, много узнал о морской жизни, о загрязнении пластиком, обо всех угрозах и о том, что мы можем с этим сделать.
Спорт — это такая огромная арена, где у крупнейших спортсменов мира есть большая фан-база. У нас очень мало времени, поэтому важно, чтобы другие спортсмены тоже начали думать в этом направлении», — приводит Sportskeeda слова австрийского теннисиста.
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