Андрей Рублёв обошёл Рафаэля Надаля и стал пятой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 8 ноября россиянин Андрей Рублёв обошёл испанца Рафаэля Надаля и стал пятой ракеткой мира. Немец Александр Зверев поднялся на третью строчку, поляк Хуберт Хуркач — на девятую. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.



Рейтинг АТР. 8 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 940.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7640.

3 (4). Александр Зверев (Германия) — 6540.

4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 6540.

5 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4950.

6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3760.

9 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706.

10 (9). Янник Синнер (Италия) — 3395.

...

15 (16). Аслан Карацев (Россия) — 2392...

29 (31). Карен Хачанов (Россия) — 1731.