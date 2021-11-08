Анастасия Павлюченкова впервые в карьере стала 11-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 8 ноября польская теннисистка Ига Свёнтек поднялась на девятую строчку. Испанка Паула Бадоса впервые в карьере стала 10-й ракеткой мира, россиянка Анастасия Павлюченкова — 11-й.
Рейтинг WTA. 8 ноября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6130.
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4708.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4510.
5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4310.
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3760.
7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3455.
8 (8). Анетт Контавейт (Эстония) — 3396.
9 (10). Ига Свёнтек (Польша) — 3286.
10 (11). Паула Бадоса (Испания) — 3224.
11 (12). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3076.
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26 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 2180...
30 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1881...
32 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1870...
39 (40). Людмила Самсонова (Россия) — 1601...
67 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 985...
78 (80). Варвара Грачёва (Россия) — 885...
86 (89). Вера Звонарёва (Россия) — 849.
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