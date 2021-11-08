Анастасия Павлюченкова впервые в карьере стала 11-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 8 ноября польская теннисистка Ига Свёнтек поднялась на девятую строчку. Испанка Паула Бадоса впервые в карьере стала 10-й ракеткой мира, россиянка Анастасия Павлюченкова — 11-й.



Рейтинг WTA. 8 ноября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6130.

3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4708.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4510.

5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4310.

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3760.

7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3455.

8 (8). Анетт Контавейт (Эстония) — 3396.

9 (10). Ига Свёнтек (Польша) — 3286.

10 (11). Паула Бадоса (Испания) — 3224.

11 (12). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3076.

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26 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 2180...

30 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1881...

32 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1870...

39 (40). Людмила Самсонова (Россия) — 1601...

67 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 985...

78 (80). Варвара Грачёва (Россия) — 885...

86 (89). Вера Звонарёва (Россия) — 849.