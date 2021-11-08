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Винус Уильямс: мои глаза слезятся каждый раз, когда беру в руки сценарий «Короля Ричарда»

Винус Уильямс: мои глаза слезятся каждый раз, когда беру в руки сценарий «Короля Ричарда»
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, семикратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Винус Уильямс поделилась небольшой рецензией на фильм «Король Ричард».

Напомним, «Король Ричард» — спортивная драма, посвящённая реальной истории Ричарда Уильямса (отца Серены и Винус) и его семьи. Главную роль в фильме режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина сыграл Уилл Смит. В российский прокат картина выйдет 18 ноября.

«Всё это очень и очень эмоционально. Я видела трейлер, читала сценарий и каждый раз, когда я его беру в руки снова, на глазах появляются слёзы. Атмосфера на съёмочной площадке была невероятно семейной – и это круто.

Очень горжусь всем этим. Хочу сказать, что наша семья в фильме отображена практически идеально — в нём мы ровно такие, какими и являемся на самом деле», — приводит слова Винус Tennis 365.

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