Винус Уильямс: мои глаза слезятся каждый раз, когда беру в руки сценарий «Короля Ричарда»

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, семикратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Винус Уильямс поделилась небольшой рецензией на фильм «Король Ричард».
Напомним, «Король Ричард» — спортивная драма, посвящённая реальной истории Ричарда Уильямса (отца Серены и Винус) и его семьи. Главную роль в фильме режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина сыграл Уилл Смит. В российский прокат картина выйдет 18 ноября.
«Всё это очень и очень эмоционально. Я видела трейлер, читала сценарий и каждый раз, когда я его беру в руки снова, на глазах появляются слёзы. Атмосфера на съёмочной площадке была невероятно семейной – и это круто.
Очень горжусь всем этим. Хочу сказать, что наша семья в фильме отображена практически идеально — в нём мы ровно такие, какими и являемся на самом деле», — приводит слова Винус Tennis 365.
- 8 ноября 2021
-
17:48
-
17:28
-
17:01
-
17:01
-
16:20
-
15:57
-
15:47
-
15:27
-
14:58
-
14:24
-
13:44
-
13:43
-
13:32
-
12:59
-
12:42
-
12:34
-
11:44
-
11:36
-
11:35
-
10:52
-
10:06
-
09:46
-
09:05
-
09:00
-
08:49
-
08:40
-
08:25
-
08:16
-
08:12
-
00:32
-
00:04
- 7 ноября 2021
-
23:49
-
23:10
-
22:41
-
22:00