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«Мы герои друг для друга». Винус Уильямс рассказала об отношениях с сестрой

«Мы герои друг для друга». Винус Уильямс рассказала об отношениях с сестрой
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема», 41-летняя американка Винус Уильямс дала комментарий по поводу своей сестры Серены.

«Думаю, что мы герои друг друга. Знаю, что я старшая сестра, так что это разные вещи, но она единственная из моих братьев и сестёр младше меня. И она самая лучшая младшая сестра, которую только можно иметь. Она такая заботливая, и я так многому научилась у неё на корте и вне его. Я не смогла бы стать тем человеком, которым являюсь, и не выиграла бы ни одного титула, если бы не наблюдала за ней», — приводит слова Винус Уильямс People.

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс за карьеру завоевала 49 титулов в одиночном разряде. В рейтинге WTA от 30 августа она занимает 147-ю строчку. Свой последний на данный момент титул Винус завоевала в 2016 году в Гаосюне. Она является четырёхкратной олимпийской чемпионкой и серебряным призёром Игр-2016.

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