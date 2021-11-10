Ястремская — о неудачном сезоне: никогда не сдавалась и не теряла голову
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Украинка Даяна Ястремская подвела итоги самого неудачного сезона в карьере. Напомним, вплоть до июля 21-летняя теннисистка не имела права выступать на официальных турнирах из-за дисквалификации. За оставшиеся пять месяцев она провела 18 матчей, в которых одержала всего семь побед.
«Несмотря на все взлёты и падения, сезон стал для меня очень и очень эмоциональным. Тем не менее я никогда не сдавалась и не теряла голову.
Очень благодарна за то, что занимаюсь спортом, который очень люблю, и уже не могу дождаться следующего сезона! Спасибо за вашу поддержку, которая так много для меня значит!» — написала спортсменка на своей странице в «твиттере».
В настоящее время Ястремская является 97-й ракеткой мира.
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