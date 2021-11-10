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Анастасия Павлюченкова — Дарье Касаткиной: красотка

Анастасия Павлюченкова — Дарье Касаткиной: красотка
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала свежие фотографии на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Снимок сделан на Мальдивах, где в настоящее время она отдыхает.

«Прощай, сезон-2021. Ты был классным. Особенно последние несколько недель», — подписала она фотографии.

«Красотка», — написала в комментариях другая российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.

Напомним, ранее в ноябре женская сборная России по теннису одержала победу в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг. В составе национальной команды выступали Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.

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