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Медведев прибыл в Турин, где будет защищать чемпионский титул Итогового турнира ATP

Медведев прибыл в Турин, где будет защищать чемпионский титул Итогового турнира ATP
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Первая ракетка России Даниил Медведев прибыл в Турин (Италия), где с 14 по 21 ноября пройдёт Итоговый турнир ATP. Соответствующее фото уроженец Москвы опубликовал в «сторис» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/stories/medwed33/

В настоящее время Даниил является второй ракеткой мира. В текущем сезоне 25-летний теннисист провёл 62 матча, в которых одержал 51 победу. В активе россиянина четыре завоёванных трофея: в Марселе, Торонто и на Мальорке. Также Медведев стал победителем Открытого чемпионата США.

Помимо Медведева на Итоговом турнире АТР выступят: Новак Джокович (Сербия), Александр Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Греция), Маттео Берреттини (Италия), Хуберт Хуркач (Польша), Каспер Рууд (Норвегия) и Андрей Рублёв (Россия).

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