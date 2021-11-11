Даниил Медведев вспомнил, в каком возрасте и как он попал в теннис

Вторая ракетка мира из России Даниил Медведев ответил на вопрос, в каком возрасте и как он начал заниматься теннисом.
«Моя мама меня водила на разные секции. Я все уже и не вспомню: шахматы были, плавание, рисование даже — ужасно я рисую, вообще не помогло. И как-то в бассейне «Чайка» плавал с тренером или с группой какой-то, уже вышел, переоделся, идём наверх. Раз — вывеска как афиша «Приходите, проводится набор в теннисную группу». Это было в том же бассейне, на втором этаже был теннисный корт.
Честно не помню, сказала ли мне мама или сам, по-моему, даже я сам сказал: «Давай попробуем» или «Хочу попробовать». Никогда до этого не брал в руки ракетку. И при чем был отбор, там один корт, приходило много детей и не всех брали. Меня взяли, почему не знаю, но меня взяли. Так и началась моя история с теннисом. Начинал играть я, кстати, в 6 лет.
Помню, что играл со стенкой, то есть на этом отборе была такая теннисная стенка, довольно популярная вещь в детстве, и просили просто поиграть со стенкой. То есть ты бьешь мяч, мяч отскакивает. Я помню момент, как я беру ракетку и играю со стенкой, я помню так в общем в деталях.
Насколько я помню — да, мне понравилось. Но, может, просить кого-то другого — может, они скажут нет. Меня в начале точно никто никогда не заставлял играть в теннис. Поэтому скорее всего мне нравилось, иначе, если бы мне не понравилось, я бы просто сказал: «Не хочу», и мы бы занялись чем-то другим», — рассказал Медведев в интервью YouTube-каналу Tinkoff Private Talks.
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