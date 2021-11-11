Рублёв рассказал, как работает над своей психологией в теннисе

Пятая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал, как он работает над своей психологией.

«О чём я мечтаю? Хочу прибавить в психологии. Если получится, у меня очень хорошие шансы успешно провести 2022-й. Процесс для меня важнее, чем победа в конкретном турнире.

Есть ли у меня психолог? Нет, полагаюсь на себя и команду. Выслушиваю их мнения и стараюсь по-своему анализировать эти слова.

Мой тренер Фернандо Висенте – мой наставник, и благодаря ему я добился таких результатов, он научил меня всему и продолжает это делать. Плюс в том, что ещё во многом можно прибавить.

В чём? Немного в психологии. Ещё я могу улучшить бэкхенд и игру в обороне, чаще выходить к сетке. Подачу и форхенд, потому что в некоторых матчах я допускаю слишком много невынужденных ошибок», — приводит слова Рублёва La Stampa.