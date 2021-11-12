Чесноков: Медведев, Джокович и Зверев — главные фавориты Итогового турнира АТР

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил жеребьёвку группового этапа Итогового турнира ATP, который состоится с 14 по 21 ноября в Турине (Италия).

«Все друг друга хорошо знают, восемь лучших теннисистов встретятся между собой. Рууд и Хуркач — новички, все остальные уже принимали участие в этом турнире. Рууд — это трудяга, а Хуркач всегда непредсказуем, он может сделать что-то невероятное. Хуркач очень удивил меня, выиграв турнир в Майами.



Думаю, что Джокович, Медведев и Зверев являются главными фаворитами, потому что именно эти три игрока последнее время показывали стабильную и качественную игру, высокие результаты. Даня находится в хорошей форме, в чём мы убедились по его финалу с Джоковичем в Париже. В конце сезона есть игроки, которые начинают немного сдавать, хотя «Мастерс» — явно не тот турнир, где можно начинать отдыхать.



Если взять Рублёва, то последние турниры он играл невзрачно. У меня нет уверенности в хороших результатах, которые может показать Андрей. Он проиграл Маннарино в Москве, неудачно сыграл в Санкт-Петербурге, рано вылетел в Париже. У Рублёва идёт какой-то спад, но вдруг он удачно сыграет первый матч, что придаст ему уверенности? Будем смотреть», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.