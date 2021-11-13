Джон Иснер проанализировал подачи Джоковича и Медведева

Американский теннисист Джон Иснер проанализировал подачи Новака Джоковича (Сербия) и Даниила Медведева (Россия).
Сам Иснер славится в Туре совей подачей, в среднем за один сезон он выполняет около 900 подач навылет. Для сравнения: у Джоковича в 2021 году 420 эйсов, у Медведева — 599.
«Новак Джокович действительно тот, кто улучшил свою подачу по ходу карьеры. Горан Иванишевич сделал многое для того, чтобы он стал лучше в этом компоненте.
Конечно, когда ты так держишь подачу, а всё остальное в твоей игре — лучшее в мире, ты выиграешь много матчей. У него гораздо больше уверенности в себе, чтобы рисковать на вторых подачах, и поэтому он стал выигрывать гораздо больше очков на своей подаче.
Когда речь про лучших игроков мира, то подачу не расценивают как одно из главных их оружий, потому что всё остальное в их игре настолько надежно. У этих парней как будто нет слабых мест, поэтому люди любят фокусироваться на скорости Джоковича, Медведева и их бэкхендах. Это справедливо, но в то же время они исключительно хорошо подают, и статистика это подтверждает.
Даниил Медведев — высокий парень, он отлично подает. Он часто мощно подает вторым мячом и очень уверен в этом ударе. Я думаю, это один из аспектов, которые он улучшил за последние несколько лет», — приводит слова Иснера официальный сайт ATP.
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