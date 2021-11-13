Давыденко: рассчитываю, что Медведев и Джокович будут в полуфинале Итогового турнира
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Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко считает, что российский теннисист Даниил Медведев и серб Новак Джокович смогут выйти в полуфинал Итогового турнира ATP, который состоится с 14 по 21 ноября в Турине (Италия).
«Рассчитываю, что в полуфиналах будут Джокович и Медведев. Не могу судить, кто станет их соперниками, потому что все являются теннисистами одинаково высокого уровня. Зависит от того, кто кого обыграет в группе. Наше внимание всегда сконцентрировано на первых игроках, а дальше подтягиваются остальные. В полуфинал попадёт тот, кто покажет лучший теннис. На мой взгляд, именно Медведев и Джокович — это претенденты на титул», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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