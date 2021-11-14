Медведев: чувствую, что в Турине может появиться новый победитель Итогового турнира

Российский теннисист Даниил Медведев не исключает того, что на Итоговом турнире ATP в этом году может появиться новый победитель. Напомним, действующим чемпионом является сам Медведев.

«Я знаю, что выиграл в Лондоне в прошлом году, но в Турине всё по-другому. Чувствую, что здесь может появиться новый победитель», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Сегодня, 14 ноября, Медведев обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача в первом матче Итогового турнира ATP в Турине (Италия). Счёт встречи — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Итоговый турнир стартовал сегодня, 14 ноября. Финальный день соревнований назначен на 21 ноября. В соревнованиях принимают участие 8 лучших теннисистов по итогам 2021 года. В Красной группе, помимо Медведева и Хуркача, выступают итальянец Маттео Берреттини и представитель Германии Александр Зверев. В параллельном квартете выступят Новак Джокович (Сербия), Стефанос Циципас (Греция), Андрей Рублёв (Россия) и Каспер Рууд (Норвегия).