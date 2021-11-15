Андрей Рублёв — Даниилу Медведеву: спасибо, что обрезал меня на картинке, осьминог

Российский теннисист Андрей Рублёв оставил комментарий под одним из постов другого россиянина Даниила Медведева в «Инстаграме». Ранее Медведев выложил фотографию с другими участниками Итогового турнира ATP, сделанную в ходе прогулки по Турину. Рублёв не попал в кадр.
«Спасибо, что обрезал меня на картинке, осьминог», — написал Андрей в комментариях. Осьминог — прозвище Медведева.
Фото: https://www.instagram.com/p/CWMBXoBIjBf/
Медведев уже провёл один матч на Итоговом турнире ATP, обыграв поляка Хуберта Хуркача в трёх сетах. Также в этой группе выступают Александр Зверев и Маттео Берреттини. Немец победил итальянца на отказе соперника. Что касается Рублёва, то он начнёт борьбу сегодня, 15 ноября. Его первым соперником станет Стефанос Циципас. Также в этой группе играют Новак Джокович и Каспер Рууд.
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