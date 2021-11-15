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Плишкова — о камбеке в матче с Крейчиковой: в один момент подумала, что всё кончено

Плишкова — о камбеке в матче с Крейчиковой: в один момент подумала, что всё кончено
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась эмоциями после волевой победы в матче с соотечественницей Барборой Крейчиковой на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика). Уступая по ходу матча со счётом 0:6, 2:4, она сумела добыть итоговую победу — 0:6, 6:4 6:4.

«Конечно же, игру я начала не лучшим образом. Первый гейм получился очень затяжным, после чего я несколько потеряла концентрацию. Было непросто, ведь я знала, что для сохранения шансов на выход из группы я обязана побеждать.

Как бы то ни было, итоговой победе я рада. Когда Барбора повела со счётом 4:2 во второй партии, я даже подумала, что всё кончено. К счастью, я не опустила руки и продолжила борьбу. Горжусь этим», — цитирует Плишкову официальный сайт WTA.

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