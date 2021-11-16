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Матс Виландер: мне не нравится, что Джокович и Медведев тренируются и тусуются вместе

Матс Виландер: мне не нравится, что Джокович и Медведев тренируются и тусуются вместе
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер прокомментировал то, что лидер рейтинга ATP Новак Джокович и вторая ракетка мира Даниил Медведев проявляют дружеское расположение друг к другу и даже тренируются вместе. По мнению Виландера, плохо, что из-за этого отсутствует напряжённость в отношениях между двумя топ-теннисистами.

«Не уверен, что мне нравится, что Новак и Даниил тусуются и тренируются вместе. Мне хотелось бы, так сказать, видеть больше фейерверков между ними. На US Open их не было, в Мельбурне (на Открытом чемпионате Австралии. — Прим. «Чемпионата») — тоже», — приводит слова Виландера Eurosport.

В финале Australian Open 2021 года Джокович победил Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. В финале US Open сильнее оказался россиянин: 6:4, 6:4, 6:4.

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