Анетт Контавейт назвала ключевой момент в победном полуфинале с Марией Саккари

Восьмая ракетка мира Анетт Контавейт, которая стала второй финалисткой Итогового турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика), прокомментировала свою победу. В полуфинальном матче Контавейт уверенно обыграла соперницу из Греции Марию Саккари со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 4 минуты.
По словам Контавейт, ключевым моментом в третьем сете стало начало её отыгрыша со счёта 2:3, после того как Саккари сделала брейк.
«Думаю, поворотный момент в третьем сете — когда я отставала на один брейк, счёт был 2:3. Мне удалось настроить себя на то, что, если это последний матч в сезоне, я должна получить от него удовольствие. В тот момент я стала чувствовать себя более свободно, начала играть лучше и сумела забрать сет», — приводит слова Контавейт пресс-служба WTA.
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