Контавейт — о финале Итогового чемпионата: я последней попала на турнир.Терять мне нечего
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт рассказала о настрое на финальный матч Итогового чемпионата WTA, в котором она сразится с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой.
«Я последней попала на этот турнир.Терять мне нечего. Всё, чего я смогла здесь добиться, это бонус для меня. С нетерпением жду финала. Надеюсь как можно больше насладиться игрой. Хочу взять от этого финала всё и потом постараюсь осознать, чего я смогла достичь в последние несколько месяцев», — приводит слова Контавейт пресс-служба WTA.
Финальный матч состоится завтра, 18 ноября. Начало — в 3:30 мск. Призовой фонд турнира составил $ 5 млн. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, отказавшаяся от участия в текущем розыгрыше.
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