Корне — о возможном уходе WTA из Китая: мне никогда там не нравилось, но у них есть деньги

Французская теннисистка Ализе Корне прокомментировала слова президента WTA Стива Саймона о возможных санкциях со стороны ассоциации в адрес Китая из-за исчезновения Пэн Шуай. Саймон пригрозил отказом от проведения всех турниров на территории страны.



«Я была приятно удивлена словами Саймона. Глава WTA должен защищать своих игроков, и он занял жёсткую позицию. Правильная реакция.



К примеру, в этом году тур вполне себе прожил без турниров в Азии, пусть денег и стало меньше. Наверное, это должно придать нам уверенности, что мы сможем выжить и без них. Если нам придётся отказаться от сотрудничества из-за того, что оно идёт вразрез с нашими принципами, то нужно это сделать – даже если экономически мы пострадаем. Прекрасно понимаю, что на кону огромные деньги, но и не реагировать на такие вещи мы не можем.



Мне в Китае никогда не нравилось. Ужасные условия, грязный воздух — в каждом матче будто бы вдыхаешь дым от трёх пачек сигарет. Там очень тяжело. Но там становилось всё больше денег и, как следствие, всё больше турниров», — цитирует Корне L'Equipe.