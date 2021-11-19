Евгений Кафельников оценил шансы Даниила Медведева защитить титул на Итоговом турнире ATP

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился мнением о шансах второй ракетки мира Даниила Медведева второй раз подряд одержать победу на Итоговом чемпионате ATP.

«У Медведева есть шанс повторить прошлогодний успех. Я вчерашний матч не смотрел, потому что он очень поздно был, но понимаю, что в решающем сете Даниил с большим трудом одолел итальянца Янника Синнера. По счету игра была очень тяжёлой, но по деталям развития событий не могу ничего сказать. Соглашусь, что Даниил хорошо идёт по турниру», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Даниил Медведев выиграл все три матча в групповом турнире на Итоговом чемпионате ATP и вышел в полуфинал. В полуфинале соперником российского теннисиста станет либо его соотечественник Андрей Рублёв, либо норвежец Каспер Рууд. В другом полуфинале сразятся Новак Джокович и Александр Зверев.



