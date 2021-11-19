Зверев высказался о пропаже китайской теннисистки Пэн Шуай

Немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на ситуацию, развернувшуюся вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай. Напомним, спортсменка перестала выходить на связь после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.
«В данном случае мы не говорим о теннисном матче. Мы говорим о человеческой жизни, которая гораздо важнее. Надеюсь, она скоро будет найдена», — передаёт слова Зверева пресс-служба Итогового турнира АТР в Турине.
Зверев — третья ракетка мира. На этой неделе он принимает участие в Итоговом турнире АТР, на котором уже пробился в полуфинал. Его соперником по матчу 1/2 финала станет серб Новак Джокович.
Ранее президент WTA Стив Саймон пригрозил Китаю лишением всех теннисных турниров из-за ситуации с Пэн Шуай.
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