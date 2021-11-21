Впервые после Сафина и Кафельникова два россиянина завершат год в топ-5 рейтинга ATP

Два российских теннисиста закончат сезон в топ-5 рейтинга ATP впервые с 2000 года и во второй раз в истории. Ими стали вторая ракетка мира Даниил Медведев и пятый номер рейтинга Андрей Рублёв.

Ранее два россиянина завершали год в первой пятёрке в 2000 году, это были победители двух турниров «Большого шлема» Марат Сафин и Евгений Кафельников. Сезон-2000 Сафин завершил на втором месте, а Кафельников – на пятом.

Отметим, что сегодня, 21 ноября, Медведев попробует защитить титул чемпиона Итогового турнира ATP в матче с немцем Александром Зверевым. Однако итог противостояния никак не отразится ни на положении в рейтинге Медведева, ни на составе первой десятки.

Топ-10 рейтинга ATP по итогам 2021 года:

1. Новак Джокович (Сербия)

2. Даниил Медведев (Россия)

3. Александр Зверев (Германия)

4. Стефанос Циципас (Греция)

5. Андрей Рублёв (Россия)

6. Рафаэль Надаль (Испания)

7. Маттео Берреттини (Италия)

8. Каспер Рууд (Норвегия)

9. Хуберт Хуркач (Польша)

10. Янник Синнер (Италия).