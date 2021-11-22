Федерер — о восстановлении после травмы: ценю тот факт, что могу снова водить машину

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал ход восстановления после операции на колене, из-за которой он вынужден находиться вне игры начиная с июля.



«Безусловно, я разочарован травмой, но и торопиться тоже не хочу. Возвращение на корт в возрасте 41-42 лет? Это не играет большой роли, ведь главное — это вернуться в принципе.



Сейчас же я счастливый отец. Ценю тот факт, что снова могу водить машину. Кто знает, буду ли я в будущем комментатором, но сейчас я работаю, чтобы снова комментировать свои матчи с корта», — цитирует Федерера Tennis World USA.



Ранее швейцарец объявил, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии 2022 года. При этом карьеру Федерер завершать не планирует.



Напомним, Роджер Федерер досрочно закончил текущий сезон из-за очередной операции на колене — ещё в конце июня. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. В августе Федерер отметил 40-летний юбилей.