Анастасия Павлюченкова рассказала о периоде, когда сотрудничала с Патриком Муратоглу

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова рассказала, как начала сотрудничать с французским тренером Патриком Муратоглу (нынешний наставник Серены Уильямс).

«По юниорам меня тренировала семья: брат, папа. А уже с 16 лет Патрик Муратоглу включился и полностью занимался мной. Он прямо вкладывал всё в меня, всё было нацелено на меня.

Его окружение, его мнение, его советы – я потеряла ещё с ним вместе голову. В 17 лет 27-я в мире, полуфинал в Индиан-Уэллс, обыграла Елену Янкович, вторую ракетку мира. Плюс он говорил, как всё прекрасно. Мне казалось, что в 18 лет я уже буду в топ-10, в 19 – первая и выиграю все «Шлемы». Очень много ожиданий, которые потом не свершились.

Как начала сотрудничать с Патриком? На «Ролан Гаррос» в 2007 году как-то так незаметно Патрик уже сидел у меня в боксе, как сейчас он делает с Гауфф и Циципасом. Очень громко, энергично болел. Я была маленькая, это внимание мне, в принципе, нравилось. Потому что мне было даже как-то стыдно… В 15 лет, когда я уже начала взрослеть, мне казалось, блин, это так не круто – тебя папа тренирует или брат. Мне хотелось какого-то солидного тренера, какой-то контракт с формой. Маленькая девочка из Самары – тебе хочется внимания. Этим, наверное, он меня и купил. «Я в тебя верю» и всё-все-все. И я перебежала к Патрику. Практически с 2007 года я там тренировалась, можно сказать, сбежала из дома во Францию», — приводит слова Павлюченковой Sports.ru.