Анетт Контавейт объявила о продолжении сотрудничества с Дмитрием Турсуновым
Поделиться
Седьмая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт объявила, что в следующем сезоне продолжит сотрудничество с российским специалистом Дмитрием Турсуновым. Об этом сообщает эстонское издание ERR, ссылаясь на слова теннисистки.
«Да, наше сотрудничество продолжится», — сказала Контавейт, отвечая на соответствующий вопрос.
Также спортсменка заявила, что её цель — выиграть турнир «Большого шлема».
«Это всегда было моей целью и мечтой. Думаю, об этом мечтает каждый игрок. Самое главное — продолжать усердно работать, получать удовольствие от процесса, получать удовольствие от этих матчей. Считаю, если много работать и верить в себя, успех придёт. Я верю, что могу достичь этой своей мечты», — добавила Анетт.
Комментарии
- 23 ноября 2021
-
11:01
-
10:20
-
09:49
-
09:48
-
09:39
-
09:34
-
09:28
-
00:59
-
00:28
-
00:14
- 22 ноября 2021
-
22:41
-
21:21
-
20:20
-
18:16
-
17:52
-
16:58
-
16:34
-
16:25
-
16:05
-
15:37
-
15:06
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:29
-
13:13
-
12:42
-
12:29
-
12:02
-
11:57
-
10:21
-
09:56
-
09:51
-
09:22
-
09:08
Партнерский контент