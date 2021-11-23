Анетт Контавейт объявила о продолжении сотрудничества с Дмитрием Турсуновым

Седьмая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт объявила, что в следующем сезоне продолжит сотрудничество с российским специалистом Дмитрием Турсуновым. Об этом сообщает эстонское издание ERR, ссылаясь на слова теннисистки.

«Да, наше сотрудничество продолжится», — сказала Контавейт, отвечая на соответствующий вопрос.

Также спортсменка заявила, что её цель — выиграть турнир «Большого шлема».

«Это всегда было моей целью и мечтой. Думаю, об этом мечтает каждый игрок. Самое главное — продолжать усердно работать, получать удовольствие от процесса, получать удовольствие от этих матчей. Считаю, если много работать и верить в себя, успех придёт. Я верю, что могу достичь этой своей мечты», — добавила Анетт.