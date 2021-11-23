Расписание выставочного турнира в Абу-Даби, в котором сыграют Рублёв, Надаль, Маррей и Тим
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Появилось расписание выставочного турнира в Абу-Даби, в котором примут участие Андрей Рублёв (Россия), Рафаэль Надаль (Испания), Энди Маррей (Великобритания), Доминик Тим (Австрия), Денис Шаповалов (Канада) и Каспер Рууд (Норвегия). Чемпионат состоится с 16 по 18 декабря.
Также британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая US Open, сыграет с 10-й ракеткой мира из Швейцарии Белиндой Бенчич в выставочном матче.
16 декабря:
Каспер Рууд — Денис Шаповалов 15:00 мск
Доминик Тим — Энди Маррей 17:00
Эмма Радукану — Белинда Бенчич 19:00
17 декабря:
Матч за 5-е место 14:00
Андрей Рублёв — победитель Рууд/Шаповалов 16:00
Рафаэль Надаль — победитель Тим/Маррей
18 декабря:
Матч за 3-е место 16:00
Финал 18:00
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