Расписание выставочного турнира в Абу-Даби, в котором сыграют Рублёв, Надаль, Маррей и Тим

Появилось расписание выставочного турнира в Абу-Даби, в котором примут участие Андрей Рублёв (Россия), Рафаэль Надаль (Испания), Энди Маррей (Великобритания), Доминик Тим (Австрия), Денис Шаповалов (Канада) и Каспер Рууд (Норвегия). Чемпионат состоится с 16 по 18 декабря.

Также британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая US Open, сыграет с 10-й ракеткой мира из Швейцарии Белиндой Бенчич в выставочном матче.

16 декабря:

Каспер Рууд — Денис Шаповалов 15:00 мск

Доминик Тим — Энди Маррей 17:00

Эмма Радукану — Белинда Бенчич 19:00

17 декабря:

Матч за 5-е место 14:00

Андрей Рублёв — победитель Рууд/Шаповалов 16:00

Рафаэль Надаль — победитель Тим/Маррей

18 декабря:

Матч за 3-е место 16:00

Финал 18:00