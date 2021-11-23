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Жена Даниила Медведева рассказала, что подтолкнуло теннисиста сделать ей предложение

Жена Даниила Медведева рассказала, что подтолкнуло теннисиста сделать ей предложение
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Дарья Медведева, супруга второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева, рассказала, что подтолкнуло теннисиста сделать ей предложение.

Медведева (в девичестве – Чернышкова) после того, как окончила МГИМО, работала на телеканале РБК и в художественной галерее «МастАРТ».

«Од­на­ж­ды мне пред­ло­жи­ли на три ме­ся­ца по­ехать ра­ботать в Ки­тай. Мне всё это бы­ло страш­но ин­те­рес­но. А у Дани в этот мо­мент на­чи­на­лась аме­ри­кан­ская се­рия тур­ни­ров. Я при­шла к нему с во­про­сом: «Что мы де­ла­ем?». Возможно, имен­но это под­толк­ну­ло его к ре­ши­тель­ным дей­стви­ям», — приводит слова Медведевой Tatler.

Напомним, Даниил и Дарья расписались в Москве в Кутузовском ЗАГСе 12 сентября 2018 года, сразу после выступления Медведева на US Open.

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