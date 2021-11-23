Жена Даниила Медведева рассказала, что подтолкнуло теннисиста сделать ей предложение

Дарья Медведева, супруга второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева, рассказала, что подтолкнуло теннисиста сделать ей предложение.
Медведева (в девичестве – Чернышкова) после того, как окончила МГИМО, работала на телеканале РБК и в художественной галерее «МастАРТ».
«Однажды мне предложили на три месяца поехать работать в Китай. Мне всё это было страшно интересно. А у Дани в этот момент начиналась американская серия турниров. Я пришла к нему с вопросом: «Что мы делаем?». Возможно, именно это подтолкнуло его к решительным действиям», — приводит слова Медведевой Tatler.
Напомним, Даниил и Дарья расписались в Москве в Кутузовском ЗАГСе 12 сентября 2018 года, сразу после выступления Медведева на US Open.
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