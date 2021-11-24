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Три белоруски попали в десятку лучших теннисисток сезона по реализации брейк-пойнтов

Три белоруски попали в десятку лучших теннисисток сезона по реализации брейк-пойнтов
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Французская теннисистка Фиона Ферро стала лидером WTA-тура по проценту реализации брейк-пойнтов. В 31 проведённом матче данный показатель 103-й ракетки мира составил 51,7%.

Нельзя не отметить и присутствие сразу трёх представительниц Беларуси в топ-10. Лучшей из них стала Александра Саснович, имеющая 50,3% реализации брейк-пойнтов.

WTA. Сезон-2021. Процент реализации брейк-пойнтов

1. Фиона Ферро (Франция) 51,7% (31)
2. Александра Саснович (Беларусь) — 50,3% (38)
3. Елена Остапенко (Латвия) — 50,1% (49)
4. Виктория Азаренко (Беларусь) — 49,9% (37)
5. Анетт Контавейт (Эстония) — 49,9% (65)
6. Маркета Вондроушова (Чехия) — 49,6% (45)
7. Даниэль Коллинз (США) — 49,6% (52)
8. Арина Соболенко (Беларусь) — 49,5% (61)
9. Элисе Мертенс (Бельгия) — 49,2% (50)
10. Элисон Риске (США) — 49,1% (31).

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