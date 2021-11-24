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«Время уходит». Директор Australian Open предупредил Новака Джоковича

«Время уходит». Директор Australian Open предупредил Новака Джоковича
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Директор Australian Open Крейг Тили предупредил первую ракетку мира, серба Новака Джоковича, что ему следует поторопиться, если он хочет принять участие в турнире.

Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации; предполагается, что он не прививался. На Открытый чемпионат Австралии пустят только привитых теннисистов.

«Хочется же каждому дать наилучшую возможность принять участие, но сделать это в рамках доступных параметров. Необходимо ещё и оформить визу. Время уходит. Конечно, можно ещё успеть сделать одну вакцинацию, но если нужна двойная, окно между двумя вакцинами действительно закрывается», — приводит слова Тили Eurosport.uk.

Ранее 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж назвал крайние сроки, в которые Джокович должен вакцинироваться, если хочет принять участие в Открытом чемпионате Австралии – 2022.

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