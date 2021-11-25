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Камельзон: будет очень жаль, если Медведев не сыграет на Кубке Дэвиса

Камельзон: будет очень жаль, если Медведев не сыграет на Кубке Дэвиса
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Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон порассуждал на тему возможного отсутствия Даниила Медведева в составе сборной на матчи Кубка Дэвиса.

«Будет очень жаль, если не выступит Даня Медведев. С ним наша команда может претендовать на первое место. Медведев свежий и играет хорошо. До финала Итогового он был просто крутяк! Он играет как хочет, крутит всех. Уровень Дани очень высокий, но я всегда говорил, что финалы ни на что не похожи. Даня сейчас вторая ракетка мира, все будут на него лезть. Если Даня будет играть, команда с ним приобретёт другой уровень. Он номер один! А первый номер есть первый номер. Сборная с Даней и без него – две разные команды», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Финальный этап Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря. Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды вошли Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Аслан Карацев (Евгений Донской – запасной).

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