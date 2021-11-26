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Даниил Медведев поделился ожиданиями от первого матча сборной России на Кубке Дэвиса

Даниил Медведев поделился ожиданиями от первого матча сборной России на Кубке Дэвиса
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Кубка Дэвиса.

«На каждом турнире, в котором я играю, я стараюсь делать всё возможное. У меня было два действительно хороших турнира в Париже и в Турине, поэтому я с нетерпением жду возможности сыграть как можно лучше для команды и попытаться набрать очки. Ведь это самое важное: выиграть свой матч, набрать одно очко для своей команды, потому что каждое очко имеет значение. Вот что будет моей целью.

Не имеет значения, с кем мы играем, кто в каком рейтинге, вот почему Кубок Дэвиса — это особый турнир. Каждый матч — это что-то новое, вызов, в котором вы играете не только для себя, вы играете за страну. Независимо от того, где вы играете, нужно выиграть каждое очко в каждой встрече.

Помню на одном из турниров вся толпа была за Джоковича в одном из матчей с моим участием. Это был один из первых случаев, когда я подумал: «Да, на самом деле можно играть, когда все болеют против тебя». Так что не будет никакого сюрприза, когда стадион будет кричать против нас в Испании», — приводит слова Хачанова официальный сайт Кубка Дэвиса.

Напомним, в составе сборной России на Кубок ДэвисаДаниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитан команды: Шамиль Тарпищев.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.

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