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Сербы Чачич и Краинович одержали победу над соперниками из Австрии на Кубке Дэвиса

Сербы Чачич и Краинович одержали победу над соперниками из Австрии на Кубке Дэвиса
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Представители Сербии 30-летний Никола Чачич (1540-е место рейтинга) и 29-летний Филип Краинович (42-е место рейтинга) одержали победу над соперниками из Австрии – 41-летним Оливером Марахом и 35-летним Филиппом Освальдом матче парного разряда Кубка Дэвиса в трёх сетах – 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

Кубок Дэвиса 2021. Группа F
26 ноября 2021, пятница. 22:55 МСК
Никола Чачич
Сербия
Никола Чачич
Филип Краинович
Сербия
Филип Краинович
Н. Чачич Ф. Краинович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 1 6
6 4 		6 0 3
         
Оливер Марах
Австрия
Оливер Марах
Филипп Освальд
Австрия
Филипп Освальд
О. Марах Ф. Освальд

Напомним, ранее сербский теннисист Новак Джокович обыграл австрийца Денниса Новака на Кубке Дэвиса в Инсбруке (Австрия). Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2.

Таким образом, Сербия одержала победу над Австрией (3-0). Ранее Душан Лайович в трёх сетах переиграл Геральда Мельцера. Та встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 7:5.

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