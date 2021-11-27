Испанец Фелисьяно Лопес поделился настроем на матч с россиянами на Кубке Дэвиса

106-я ракетка мира испанец Фелисьяно Лопес поделился ожиданиями от борьбы со сборной России на групповом этапе финальной стадии Кубка Дэвиса – 2021.
Ранее действующие чемпионы испанцы со счётом 3:0 обыграли команду Эквадора. Завтра, 28 ноября, они встретятся с россиянами.
«Я не ожидал, что в 40 лет буду представлять свою страну, потому что в Испании много прекрасных игроков. Если честно, это подарок – снова быть здесь и тем более играть в одиночном разряде, я этого вообще не ожидал. Но именно поэтому я тренировался всю свою жизнь – чтобы проживать такие моменты, играть перед домашней публикой, перед своей семьёй. Все здесь смотрят, как я играю, и большей радости быть не может. Для меня это нечто особенное.
В воскресенье нам играть с Россией, мы все понимаем, что обыграть их будет очень сложно, потому что сейчас они, вероятно, сильнейшая команда на Кубке Дэвиса. Но мы сделаем всё от себя зависящее, посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Лопеса пресс-служба турнира.
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