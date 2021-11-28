Андрей Рублёв стал седьмым теннисистом, которому удалось выиграть 50 матчей в этом сезоне
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Российский теннисист Андрей Рублёв стал седьмым игроком, которому удалось одержать 50 побед в этом сезоне. Напомним, вчера шестая ракетка мира обыграла эквадорца Роберто Кироса в матче Кубка Дэвиса (6:3, 4:6, 6:1).
Ранее 50 побед в сезоне одержали: Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Греция), Каспер Рууд (Норвегия), Новак Джокович (Сербия) и Кэмерон Норри (Великобритания).
Сборная России оказалась сильнее Эквадора на Кубке Дэвиса со счётом 3:0. Ранее Испания также обыграла команду из Южной Америки с таким же счётом. Теперь россияне и испанцы оспорят первое место в группе в очной встрече.
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