Андрей Рублёв стал седьмым теннисистом, которому удалось выиграть 50 матчей в этом сезоне

Российский теннисист Андрей Рублёв стал седьмым игроком, которому удалось одержать 50 побед в этом сезоне. Напомним, вчера шестая ракетка мира обыграла эквадорца Роберто Кироса в матче Кубка Дэвиса (6:3, 4:6, 6:1).

Ранее 50 побед в сезоне одержали: Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Греция), Каспер Рууд (Норвегия), Новак Джокович (Сербия) и Кэмерон Норри (Великобритания).

Сборная России оказалась сильнее Эквадора на Кубке Дэвиса со счётом 3:0. Ранее Испания также обыграла команду из Южной Америки с таким же счётом. Теперь россияне и испанцы оспорят первое место в группе в очной встрече.



Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.