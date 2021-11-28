Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв стал седьмым теннисистом, которому удалось выиграть 50 матчей в этом сезоне

Андрей Рублёв стал седьмым теннисистом, которому удалось выиграть 50 матчей в этом сезоне
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв стал седьмым игроком, которому удалось одержать 50 побед в этом сезоне. Напомним, вчера шестая ракетка мира обыграла эквадорца Роберто Кироса в матче Кубка Дэвиса (6:3, 4:6, 6:1).

Ранее 50 побед в сезоне одержали: Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Греция), Каспер Рууд (Норвегия), Новак Джокович (Сербия) и Кэмерон Норри (Великобритания).

Сборная России оказалась сильнее Эквадора на Кубке Дэвиса со счётом 3:0. Ранее Испания также обыграла команду из Южной Америки с таким же счётом. Теперь россияне и испанцы оспорят первое место в группе в очной встрече.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Рублёв обыграл Кироса и вывел сборную России вперёд в матче Кубка Дэвиса с Эквадором
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021