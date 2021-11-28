С каким счётом завершится матч Россия — Испания на Кубке Дэвиса?

Сегодня, 28 ноября, состоится встреча между сборными России и Испании в рамках группового этапа Кубка Дэвиса. Обе команды одержали победу в противостоянии с Эквадором и теперь разыграют первое место.

Игры российской команды начнутся не ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «С каким счётом завершится матч Россия — Испания на Кубке Дэвиса?»

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