С каким счётом завершится матч Россия — Испания на Кубке Дэвиса?
Поделиться
Сегодня, 28 ноября, состоится встреча между сборными России и Испании в рамках группового этапа Кубка Дэвиса. Обе команды одержали победу в противостоянии с Эквадором и теперь разыграют первое место.
Игры российской команды начнутся не ранее 18:00 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «С каким счётом завершится матч Россия — Испания на Кубке Дэвиса?»
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 28 ноября 2021
-
14:22
-
13:56
-
13:31
-
13:29
-
13:20
-
12:59
-
12:12
-
12:06
-
11:35
-
10:55
-
10:38
-
09:52
-
09:29
-
01:47
-
01:39
-
00:39
-
00:00
- 27 ноября 2021
-
23:59
-
23:37
-
23:01
-
22:21
-
21:43
-
20:32
-
20:23
-
20:08
-
18:53
-
17:46
-
16:55
-
16:07
-
11:54
-
11:00
-
09:56
-
02:53
-
01:15
- 26 ноября 2021
-
23:34
Партнерский контент