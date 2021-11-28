Отец Джоковича: Новак хотел поехать на AO-2022, но после шантажа, вероятно, не поедет

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира серба Новака Джоковича, прокомментировал ситуацию с возможной поездкой сына на Australian Open в 2022 году. Ранее организаторы сообщили, что на турнир не пустят игроков, которые не привились от коронавируса. Джокович неоднократно говорил о насторожённом отношении к вакцинации. Вероятно, серб так и не привился.
«На мой взгляд, вакцинация — личное дело каждого. Лезть в чужую жизнь никто не имеет права, об этом говорится и в конституции.
Я не знаю, вакцинировался он или нет. И я не знаю, расскажет ли об этом Новак, думаю, что нет. Он имеет на это право.
Заявления руководителей Австралии было слышать неприятно, они смели указывать 9-кратному чемпиону турнира. Новак хотел бы поехать в Австралию, но после шантажа он, вероятно, не поедет. Я бы на его месте не поехал, но он сам всё решит», — цитирует отца Джоковича b92.net.
- 28 ноября 2021
-
19:42
-
19:20
-
18:29
-
18:11
-
17:21
-
15:16
-
14:46
-
14:22
-
13:56
-
13:31
-
13:29
-
13:20
-
12:59
-
12:12
-
12:06
-
11:35
-
10:55
-
10:38
-
09:52
-
09:29
-
01:47
-
01:39
-
00:39
-
00:00
- 27 ноября 2021
-
23:59
-
23:37
-
23:01
-
22:21
-
21:43
-
20:32
-
20:23
-
20:08
-
18:53
-
17:46
-
16:55