Отец Джоковича: Новак хотел поехать на AO-2022, но после шантажа, вероятно, не поедет

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира серба Новака Джоковича, прокомментировал ситуацию с возможной поездкой сына на Australian Open в 2022 году. Ранее организаторы сообщили, что на турнир не пустят игроков, которые не привились от коронавируса. Джокович неоднократно говорил о насторожённом отношении к вакцинации. Вероятно, серб так и не привился.



«На мой взгляд, вакцинация — личное дело каждого. Лезть в чужую жизнь никто не имеет права, об этом говорится и в конституции.



Я не знаю, вакцинировался он или нет. И я не знаю, расскажет ли об этом Новак, думаю, что нет. Он имеет на это право.



Заявления руководителей Австралии было слышать неприятно, они смели указывать 9-кратному чемпиону турнира. Новак хотел бы поехать в Австралию, но после шантажа он, вероятно, не поедет. Я бы на его месте не поехал, но он сам всё решит», — цитирует отца Джоковича b92.net.