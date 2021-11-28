Жерар Пике присутствует на матче Кубка Дэвиса Испания — Россия

Защитник «Барселоны» Жерар Пике присутствует на матче группового этапа Кубка Дэвиса Испания — Россия. Матч проходит в Мадриде (Испания). Пике является одним из инвесторов, выступавших за изменение формата Кубка Дэвиса.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Barca Buzz.

Первыми матч проводят Фелисьяно Лопес и Андрей Рублёв. После этого состоится встреча Пабло Карреньо-Буста — Даниил Медведев. В парном матче встретятся Марсель Гранольерс / Фелисьяно Лопес и Аслан Карацев / Андрей Рублёв.



Испания и Россия претендуют на первое место в своей группе. Ранее обе сборные обыграли Эквадор с одинаковым счётом 3:0.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Испания на Кубке Дэвиса.



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