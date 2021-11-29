Новак Джокович и Даниил Медведев пообщались между тренировками на Кубке Дэвиса

Первая ракетка мира серб Новак Джокович и второй номер рейтинга россиянин Даниил Медведев пообщались между тренировками на Кубке Дэвиса в Мадриде (Испания).

Ранее Джокович и Медведев в составе национальных сборных пробились в плей-офф турнира. Сборная России на групповом этапе играла в Мадриде, где была сильнее Эквадора и Испании. Сербы проводили свои матчи в Инсбруке (Австрия), где обыграли хозяев, но уступили команде Германии, а сегодня, 29 ноября, прибыли в Испанию.

Публикация доступна в «инстаграме» Кубка Дэвиса.

За выход в полуфинал сборная России сразится с командой Швеции (2 декабря), Сербия – с Казахстаном (1 декабря).

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