Новак Джокович и Даниил Медведев пообщались между тренировками на Кубке Дэвиса
Поделиться
Первая ракетка мира серб Новак Джокович и второй номер рейтинга россиянин Даниил Медведев пообщались между тренировками на Кубке Дэвиса в Мадриде (Испания).
Ранее Джокович и Медведев в составе национальных сборных пробились в плей-офф турнира. Сборная России на групповом этапе играла в Мадриде, где была сильнее Эквадора и Испании. Сербы проводили свои матчи в Инсбруке (Австрия), где обыграли хозяев, но уступили команде Германии, а сегодня, 29 ноября, прибыли в Испанию.
Публикация доступна в «инстаграме» Кубка Дэвиса.
За выход в полуфинал сборная России сразится с командой Швеции (2 декабря), Сербия – с Казахстаном (1 декабря).
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 29 ноября 2021
-
23:28
-
20:24
-
18:51
-
17:59
-
17:28
-
15:00
-
14:07
-
14:00
-
13:50
-
13:18
-
12:15
-
10:51
-
10:51
-
10:38
-
10:14
-
10:06
-
09:59
-
09:51
-
09:51
-
09:33
-
09:29
-
08:50
-
08:43
-
04:42
-
04:20
-
02:58
-
02:48
-
02:41
-
01:17
-
00:45
-
00:32
-
00:17
-
00:02
- 28 ноября 2021
-
23:40
-
23:09
Партнерский контент