В МОК ответили на критику в связи с ситуацией с пропавшей теннисисткой Пэн Шуай

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд отверг утверждения, что организация поручилась за безопасность китайской теннисистки Пэн Шуай, чтобы избежать недовольства со стороны властей Китая. Также он напомнил, что МОК — первая организация, связавшаяся с Пэн Шуай.

«Честно говоря, я думаю, что это немного глупо. Это не подтверждается доказательствами. Самые разные люди пытались связаться с ней, чтобы убедиться, что она жива и здорова, а не в плену.

Единственная организация в мире, которая смогла сделать это, — МОК. Я подумал, что это очень хорошее начало, и все должны быть уверены, что с ней всё в порядке», — приводит слова Паунда Bloomberg.

Напомним, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.