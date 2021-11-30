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В МОК ответили на критику в связи с ситуацией с пропавшей теннисисткой Пэн Шуай

В МОК ответили на критику в связи с ситуацией с пропавшей теннисисткой Пэн Шуай
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Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд отверг утверждения, что организация поручилась за безопасность китайской теннисистки Пэн Шуай, чтобы избежать недовольства со стороны властей Китая. Также он напомнил, что МОК — первая организация, связавшаяся с Пэн Шуай.

«Честно говоря, я думаю, что это немного глупо. Это не подтверждается доказательствами. Самые разные люди пытались связаться с ней, чтобы убедиться, что она жива и здорова, а не в плену.

Единственная организация в мире, которая смогла сделать это, — МОК. Я подумал, что это очень хорошее начало, и все должны быть уверены, что с ней всё в порядке», — приводит слова Паунда Bloomberg.

Напомним, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.

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